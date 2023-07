Bienvenue au Consortium européen des fleuristes, une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'aider les fleuristes de toute l'Europe - et d'ailleurs !

Les fleuristes exercent leur métier depuis des siècles. Sur tout le continent, ils ont travaillé sans relâche à leur art, utilisant les fleurs à leur disposition, les mélangeant à des plantes vertes et embellissant les maisons, les bureaux et les lieux publics.

Aujourd'hui, leur existence même est menacée : les supermarchés, les sociétés Internet et d'autres sont en mesure de livrer des bouquets dans toute l'Europe et dans le monde entier à très peu de frais. Que reste-t-il à faire pour l'artisan ? Comment lutter contre un marché mondialisé qui ne favorise pas la petite industrie ? En récupérant le métier de fleuriste, en le promouvant, en éduquant les consommateurs et en montrant au monde que n'importe qui ne peut pas faire le travail d'un artisan fleuriste. C'est donc un défi et une opportunité de promouvoir la profession et de lui donner la place qui lui revient dans la société.